Gestern

Brennender Traktor wurde von Landwirt aus Stall gefahren

Freienberg - Am gestrigen Mittwochabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Stubenberg zu einem Brandeinsatz in Freienberg gerufen. Ein Traktor hatte durch einen Kabelbrand in einem Stall zu brennen begonnen.

