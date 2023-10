Nachruf Langjähriger Diakon der Stifts­pfarre Maria Saal: Martin Bliem ist ver­storben Maria Saal - Martin Bliem ist am Freitag, dem 16. Dezember, im 85. Lebensjahr verstorben. Er war langjähriger Diakon der Stiftspfarre Maria Saal, Leiter des Bischöflichen Schulamtes und Chefredakteur der katholischen Kinderzeitschrift „Regenbogen“. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) © Montage: Kath. Kirche / privat & Pixabay / NickyPe

Das feierliche Requiem für den Verstorbenen wird der Maria Saaler Stiftspfarrer Josef-Klaus Donko am Donnerstag, dem 29. Dezember, um 13 Uhr im Maria Saaler Dom leiten. Anschließend wird der Verstorbene am Friedhof in Maria Saal beigesetzt.

Gelegenheit zur Verabschiedung

Am Mittwoch, dem 28. Dezember, wird für Diakon Bliem um 18 Uhr im Dom zu Maria Saal gebetet. Gelegenheit zur Verabschiedung gibt es ab 14.30 Uhr in der Aufbahrungshalle beim Oktogon sowie am Donnerstag, dem 29. Dezember, ab 10 Uhr im Dom zu Maria Saal.