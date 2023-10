Wie schade

Klavier-Ausnahme­talent spielt heuer doch nicht beim Villacher Fasching

Weißenstein - Das ist keine gute Nachricht für alle Fans des Kärntner Wunderkindes am Klavier, Elias Keller aus Weißenstein (Bezirk Villach). Er wird nicht, wie geplant, beim Villacher Fasching in das Programm eingebaut werden. Der Grund: Terminkollisionen. „Das tut mir sehr leid, ich habe fest mit ihm gerechnet, er wäre einer der Stars gewesen“, bedauert ORF-Regisseur Volker Grohskopf. Die gute Nachricht: Er ist dafür in der nächsten Saison 23/24 fix dabei.