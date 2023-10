Dienstags und donnerstags Neuer Impfstoff: Keine Feiertags-Pausen der Impfstraßen Steiermark - Seit Montag ist nun der lange angekündigte Protein-Impfstoff VidPrevtyn Beta von Sanofi Pasteur in der Steiermark verfügbar. Sowohl auf den Impfstraßen als auch bei den niedergelassenen Ärzten kann man ab dieser Woche auch mit diesem Impfstoff die kostenfreie Corona-Schutzimpfung vornehmen lassen. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (148 Wörter) © Oskar Höher

“Die verfügbaren Influenzaimpfstoffe weisen eine gute Wirksamkeit gegenüber den zirkulierenden Influenzastämmen auf und bieten einen guten Schutz gegenüber der Infektion”, so Klaus Vander, Ärztlicher Direktor des Instituts für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie in Graz, der gleichzeitig die steigenden Covid-19 Infektionszahlen in den letzten Tagen betont. „Die Infektionen betreffen derzeit vornehmlich die Altersgruppen über dem 40. Lebensjahr”, so der Experte, der unterstreicht: „Die Corona-Impfung bzw. Auffrischung schützt auch gegen die aktuellen Subtypen nach wie vor gut gegen einen schweren Krankheitsverlauf.”

Corona-Impfstraßen

Vor diesem Hintergrund gibt es auch auf den Corona-Impfstraßen des Landes keine „Feiertags-Pause”. In den kommenden drei Wochen bis zu den Heiligen Drei Königen sind die Impfstraßen jeden Dienstag und jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Ab der zweiten Jänner-Woche haben die Impfstraßen ihre Pforten dann auch wieder jeden Freitag von 10 bis 20 Uhr geöffnet.