Morgen um 19.15 Uhr Letztes Spiel vor Weihnachten: KAC will Grazer am Eis besiegen Klagenfurt - In seinem letzten Spiel vor Weihnachten empfängt der EC-KAC morgen Freitag (19.15 Uhr, live.ice.hockey) die Graz99ers in der Heidi Horten-Arena. Für diese Begegnung sind nur noch Stehplatz-Restkarten verfügbar. von Carolina Kucher

Der EC-KAC hat vier seiner letzten fünf Ligaspiele gewonnen, erst am Dienstag verwandelten die Rotjacken im Kärntner Derby in Villach im Schlussabschnitt ein Defizit noch in einen 4:3-Erfolg. Damit rückten die Klagenfurter wieder auf Platz sechs und damit auf einen Rang auf, der am Ende des Grunddurchgangs die direkte Playoff-Qualifikation bedeuten würde. Auf eigenem Eis holte das Matikainen-Team in den jüngsten neun Partien sieben Siege, zuletzt am Sonntag ein 4:3 nach Penaltyschießen gegen den HC Pustertal Wölfe. Besonders gut in Form sind beim EC-KAC aktuell die Stürmer Nick Petersen und Manuel Ganahl, die in den bislang sechs Partien im Monat Dezember gemeinsam nicht weniger als 14 Scorerpunkte verbuchen konnten.

Die Gegner

Die Graz99ers kommen als derzeitiger Tabellenneunter nach Klagenfurt, sie halten nach 28 Partien bei elf Siegen und weisen damit (mit 39,2 Prozent) ihre niedrigste saisonale Winning Percentage seit der Spielzeit 2007/08 (38,1 Prozent) auf. Begegnungen mit Beteiligung der Steirer waren im bisherigen Saisonverlauf die torärmsten ligaweit, durchschnittlich fielen pro Spiel nur 4,79 Treffer. Anteil daran hatte sowohl die noch etwas lahmende Offensive der 99ers, die mit 2,07 pro Partie die zweitwenigsten Torerfolge zu verbuchen hat, als auch die generell stabile Defensive (sechstniedrigster Gegentorschnitt unter den 13 Teams). Die Resultate der Grazer in den vergangenen Wochen sind als recht wechselhaft zu beschreiben, jüngst folgte etwa auf einen 3:1-Auswärtssieg bei Meister Salzburg nur zwei Tage später eine 2:3-Heimniederlage gegen Asiago. Insgesamt fuhren die Murstädter in nur drei ihrer letzten 14 Ligaspiele die vollen drei Zähler ein.

“Schwere Partie”

„Vor uns liegt eine sehr schwierige Partie, denn es war bei uns zuletzt oft so, dass wir in den Begegnungen unmittelbar nach großen Spielen ein paar Prozent Leistungspotenzial vermissen ließen. Das wird die zentrale Herausforderung für uns sein, zumal Graz ein gefährlicher Gegner ist, der auch nicht viel zu verlieren hat. Die 99ers verfügen über einige Spieler, die uns wehtun können, beispielsweise Andrew Yogan, der oft aus dem sprichwörtlichen Nichts Tore erzielt. Es gilt also, diesen Kampf von der ersten Minute an anzunehmen. Wir haben uns endlich in die Top-Sechs nach vorne gearbeitet, dort wollen wir auch bleiben und das muss man am Freitag in unserem Spiel auch sehen können. Graz wird vermutlich viel Wert auf die Defensive legen und versuchen, uns in Konterangriffen zu überraschen, in diese Falle dürfen wir nicht tappen, indem wir zu früh zu viel wollen. Ein Eishockeyspiel dauert mindestens 60 Minuten und wir wollen dieses so anlegen, dass wir am Ende mit drei Punkten dastehen”, so Thomas Vallant, Verteidiger EC- KAC.