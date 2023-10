Erwin Angerer und die FPÖ sagen Danke Mit Jause und Frühstück: FPÖ bedankt sich bei Helden des Alltags Kärnten - In den letzten Tagen waren Erwin Angerer und das Team der Freiheitlichen in ganz Kärnten unterwegs, um "Danke" zu sagen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) In den letzten Tagen waren Erwin Angerer und das Team der Freiheitlichen in ganz Kärnten unterwegs, um “Danke” zu sagen. © FPÖ Kärnten

“Danke dafür, dass Ihr Kärnten mit Eurem Einsatz am Laufen haltet”, so der Kärntner FPÖ-Chef Erwin Angerer in Richtung all jener fleißigen Kärntnerinnen und Kärntner, die “täglich aufstehen und das Land auch in schwierigen Zeiten am Laufen halten.” Als Zeichen der Wertschätzung wurden von FPÖ-Funktionären im ganzen Land frühmorgens kleine Aufmerksamkeiten verteilt, beispielsweise eine gesunde Jause oder ein regionales Frühstück für Pendler. “Mit dieser Aktion haben wir unsere Dankbarkeit für die Hoffnungsträger unserer Gesellschaft zum Ausdruck gebracht”, so Angerer.