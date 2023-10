Maßnahmenpaket im Kampf gegen Einsamkeit an Corona-Pandemie und Teuerung erschweren Senioren das Leben Steiermark - Die Welt ist in den vergangenen drei Jahren ziemlich aus den Fugen geraten – das spiegelt sich auch im Update des Seniorenbarometers 2022 wider, das die GMK Research & Consulting im Auftrag des Sozialressorts des Landes Steiermark erhoben hat. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (157 Wörter) © Pixabay/ congerdesign

„Nach der Corona-Pandemie ist es vor allem die Teuerung, die den Alltag für die ältere Generation in der Steiermark nachhaltig und negativ beeinflusst”, unterstreicht Soziallandesrätin Doris Kampus. Kampus verweist in diesem Zusammenhang darauf, wie massiv die konkreten Veränderungen in das Alltagsleben einzelner Menschen wirken und kündigt ein neues Maßnahmenpaket – unter anderem mit Schwerpunkten gegen Einsamkeit und zur Stärkung der digitalen Kompetenzen älterer Steirer mit maßgeschneiderten IT-Projekten – an.

„Besonders von der Pandemie betroffen waren und sind unsere Senioren, die im Umgang mit den Maßnahmen besondere Vorsicht walten lassen müssen und somit sehr viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen. Damit einhergehend entsteht ein Mangel an Bewegung und somit verstärkt gesundheitliche Probleme”, so Landesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) und sagt weiter: „Ziel muss es sein, Senioren in ihrem Alltag zu bekräftigen und zu unterstützen!”