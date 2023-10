Besondere Weihnachtschallenge Markt­gemeinschaft sucht den "schiachsten" Weihnachts­pulli Eberndorf - Als Einstimmung auf den 2. Jauntaler Bauernsilvester lädt die Marktgemeinschaft Eberndorf zu einem Wettbewerb der ganz besonderen Art: Gesucht wird der "schiachste" Weihnachtspullover. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (131 Wörter) © RODNAE Productions

Mittlerweile sind die Ugly Christmas Sweater [übersetzt: hässliche Weihnachtspullover] auch in Kärnten angekommen und seit einigen Jahren sind sie echte Hingucker bei den meisten Familienfeiern. Die Marktgemeinschaft Eberndorf hebt die neuartige Tradition nun auf das nächste Level und will am Samstag, dem 24. Dezember, einen eigenen Contest zu Ehren des ungewöhnlichen Kleidungsstücks veranstalten.

Wer trägt den “schiachsten” Weihnachtspullover?

Als Einstimmung auf den 2. Jauntaler Bauernsilvester wird bereits an Heiligabend zwischen 10 und 12 Uhr der “schiachste” Weihnachtspullover im Eberndorfer Cafe-Bistro „Stifterl“ gesucht. Sämtliche Teilnehmenden erhalten einen Gratis-Glühmost und ein Los für die Tombola beim Bauernsilvester am 30. Dezember. Weiters winken Sachpreise für die drei Gewinner der besonderen Weihnachtschallenge.