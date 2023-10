Weihnachtspfunde vermeiden und trotzdem genießen Diätvorsätze fürs neue Jahr – können Kapseln helfen? Kärnten - Wenn das neue Jahr beginnt, fangen viele an, über ihre Diät- oder Fitnessvorsätze nachzudenken. Doch oft halten sie nicht lange genug durch. Schnell blitzt der Gedanke auf: warum nicht einfach mal Kapseln probieren? Sie versprechen viel - halten sie es auch? von Carolina Kucher 4 Minuten Lesezeit (513 Wörter) © pexels

Diätvorsätze – was ist das Problem?

Neues Jahr, neues Gewicht und wenn möglich am Ende weniger als am Anfang? Weniger essen, gesünder essen, Sport oder Medikamente – die Entscheidung ist nicht leicht. Während die einen sich an den Figur Kapseln Testbericht klammern und hoffen, einen leichten Weg gefunden zu haben, denken die anderen, nur was richtig weh tut hilft und melden sich im Fitnessstudio an. Und genau darin liegt das Problem. Die besten Wege sind meist Mittelwege. Ein gesundes Maß an Sport, in einer Sportart, die einem leicht fällt und möglichst sogar noch Spaß macht, kombiniert mit gesunder Ernährung und warum nicht auch Figur Kapseln, sind erfolgreicher als alle angepriesenen Wundermittel, Magnetpflaster oder Bauchweggürtel.

Veränderung erfordert Mut und Kreativität

Die Lebensweise muss verändert werden. Mut und Kreativität sind zwei wesentliche Faktoren, wenn es darum geht, erfolgreich abzunehmen. Wenn wir uns für einen neuen Lebensstil entscheiden, müssen wir den Mut haben, unsere Gewohnheiten zu ändern und neue Wege zu gehen. Auch wenn es manchmal schwerfällt, ist es nötig, Kreativität und Intuition einzusetzen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Ein optimales Gewicht beeinflusst auch die Work-Life Balance und wer mehr für sich tut, wird insgesamt ausgeglichener und trotzdem leistungsfähiger sein.

Gewohnheiten verändern

Auch alte Gewohnheiten können tatsächlich verändert werden – mit dem richtigen Maß an Mut und Kreativität. Mehr Bewegung lässt sich leicht im Alltag einbauen. Eine Haltestelle früher aussteigen und laufen, Treppe statt Lift, Fahrrad statt Auto. Den meisten Menschen ist das bekannt und ein paar Tage klappt es auch ganz gut. Doch dann, eine schlechte Nacht, mieses Wetter am Morgen oder Muskelkater vom Zuviel des Guten an Sport und schon wird der alte Trott wieder willkommen geheißen. Warum? Besser ist es, sich ein paar Tage den alten Trott zu erlauben und dann von vorn zu beginnen. Für Geburtstagskinder beginnt auch mitten im Jahr ein neues Lebensjahr, warum also gute Vorsätze nur an Neujahr binden?

Was können Kapseln bewirken?

Kapseln können dabei helfen, Diätvorsätze effektiver zu verfolgen. Kapseln enthalten natürliche Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralien und Nährstoffe und können helfen, den Appetit zu regulieren und den Blutzuckerspiegel zu senken. Sie können auch bei der Aufrechterhaltung des Kalorienhaushalts helfen und den Körper beim Abnehmen unterstützen. Einige Kapseln binden hochkalorische Nahrungsbestandteile wie Fette oder Kohlenhydrate oder quellen im Magen auf, um diesem vorzugaukeln, er sei bereits gefüllt.

Diese Vorteile machen Kapseln bei Diätvorsätzen besonders attraktiv. Doch Kapseln können in der Regel nur unterstützen. Eine Gewichtsreduktion ohne Veränderung der Lebensgewohnheiten wird nicht nennenswert ausfallen, wenn allein auf Kapseln gesetzt wird.

Wichtig ist, dass jeder die Ergänzung zu den Kapseln findet, die ihm nicht zu viel abverlangt. Ersatzlebensmittel, die auch schmecken, aber gesünder sind und ein Sport der wenigstens nicht als Mord empfunden wird. Auch dabei ist Kreativität gefragt. Denn selbst vor dem TV kann man sich dank Konsolen und Bewegungsspielen auspowern.