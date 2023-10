Beitrag zur Klimaneutralität Biomasse-Dampfanlage er­möglicht CO₂-Einsparungen Feistritz im Rosental - Bereits 2019 führten erste Gespräche zwischen der Regionalwärme Gruppe und der Microporous GmbH zu einem gemeinsamen Projekt. Im März dieses Jahres startete schließlich der Bau der Biomassedampferzeugungsanlage in Feistritz im Rosental. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (166 Wörter) © KK

Im November war es dann so weit: Erstmals wurde klimafreundlicher Prozessdampf für die Produktion von Separatorenfolien für Batterien genutzt. “Durch dieses Projekt ist Microporous der Ausstieg aus fossiler Energie in der Produktion gelungen. Vorher wurde der für die Produktion notwendige Dampf im Unternehmen selbst mit Heizöl erzeugt”, heißt es in einer Aussendung. Die jährliche CO₂-Einsparung beträgt über 4.000 Tonnen. Auch wird die im Betrieb anfallende Restwärme für benachbarte Gewerbegebiete als Fernwärme nutzbar gemacht.

CO₂-Einsparung sichergestellt

„Durch die Realisierung dieses Projektes leisten wir einen signifikanten Beitrag zur CO₂-Reduktion durch den Umstieg von Heizöl auf Biomasse”, freut sich Markus Schutting, Geschäftsführer Microporous GmbH. Johann Hafner jun., Geschäftsführer Regionalwärme Gruppe, ergänzt: „Eine regionale Lösung für Industrie-Dekarbonisierung ist für viele Betriebe in Kärnten mit Biomasse möglich. Dies ermöglicht eine kalkulierbare und sichere Produktion in Kärnten und stärkt somit die regionale Wertschöpfung enorm.“