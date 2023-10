Stau an der Unfallstelle Unfall in der Innenstadt: Einsatzkräfte vor Ort Klagenfurt - Vor kurzem kam es zu einem Unfall in der Klagenfurter Innenstadt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (60 Wörter) © Leser

In der Klagenfurter Innenstadt, am Viktringer Ring, kurz vorm KELAG-Gebäude kam es vor kurzem zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei und die Feuerwehr sind vor Ort. Ob Personen verletzt worden sind und wie es zu dem Unfall kam, ist im Moment noch unklar. Leser berichten, dass es sich bei der Unfallstelle, in Zusammenhang mit dem Nachmittagsverkehr, im Moment leicht staut.