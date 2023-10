Einbruchsdiebstahl Motorsägen, Alkohol und Gold gestohlen: Mehrere Einbrüche in St. Veit Frauenstein - In den letzten Tagen wurden mehrere Motorsägen und Motorsensen aus einer Werkstatt gestohlen. Außerdem wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) © sdecoret/ fotolia.com –Symbolfoto

Unbekannte Täter brachen zwischen 17. und 21. Dezember 2022 in die Werkstatt eines Gutshofes in der Gemeinde Frauenstein im Bezirk St. Veit an der Glan ein und stahlen daraus vier Motorsägen, zwei Motorsensen sowie ein Ladegerät. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Tausend Euro.

Einbruch heute Nacht

Noch einen Einbruch gab es in der Nacht auf den 22. Dezember. Ziel war das Einfamilienhaus eines 57-jährigen Mannes aus St. Veit. Die Täter stahlen daraus Bargeld, Gold- und Silberbestände sowie Spirituosen und Süßigkeiten. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Zehntausend Euro.