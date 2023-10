Heute Brand beim Cineplexx: Feuerwehr im Einsatz Puntigam - Am heutigen Donnerstagabend wurde die Hauptfeuerwehr Graz zu einem Brand im Cineplexx in Graz-Puntigam alarmiert. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (86 Wörter) © 5min.at

Heute am Donnerstag, dem 22. Dezember 2022, kam es im Cineplexx in Graz Puntigam zu einem Brand. Ein Küchenbrand inklusive einer Ausbreitung über die Küchenabluftleitung (Dunstabzug) sorgte für eine starke Verrauchung sowohl im Restaurant als auch am Dach. Ein Atemschutztrupp hat im Innenangriff den Löschangriff vorgenommen, ein weiterer Trupp hat das Dach erkundet. Auch die Lüftungsanlage musste teilweise demontiert werden. Eine verletzte Person wurde dem ÖRK übergeben. Die BF Graz war mit einer Löschbereitschaft (5 Fahrzeuge und 23 Mann) rund eine Stunde im Einsatz.