Wetter Mit diesem Wetter starten die Kärntner in das Wochenende Kärnten - Der Freitag beginnt mit dichten Wolken und Regenschauer sind nicht auszuschließen. Mittags lockern sich die Wolken auf und die Sonne lässt sich blicken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 1 und 7 Grad. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (133 Wörter) © Horst Ragusch

Am Freitag dominieren in tiefen Lagen weiter hartnäckige Hochnebelfelder. Darüber ziehen am Vormittag dichtere Wolkenfelder durch und speziell im Norden ist auch etwas Regen möglich. Im Bereich von Kaltluftseen kann es durch gefrierenden Regen stellenweise glatt werden. Ab Mittag lockern die Wolken auf und es scheint dann zwischendurch die Sonne. Nur teilweise kann der Hochnebel auch im Klagenfurter Becken ein wenig aufbrechen. Meist dürfte es aber trüb weitergehen. “Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 1 und 7 Grad. Besonders in mittleren Höhenlagen ist es weiterhin ausgesprochen mild”, heißt es aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.