Am 23. Dezember Auf Deutsch und Slowenisch: Bischof Josef Marketz macht Weihnachtsstimmung im Radio Kärnten - Diözesanbischof Josef Marketz wird an den Weihnachtsfeiertagen in Radio und Fernsehen mehrfach zum Thema „Weihnachten“ sprechen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (125 Wörter) © Diözesan-Pressestelle/Neumüller

Am Vorabend zum Heiligen Abend am Freitag, dem 23. Dezember, sendet Radio Kärnten ab 20.04 Uhr zwei Stunden lang die Weihnachtssendung „Ein Fest der Freude und Zuversicht – Hoffnung und Vertrauen für eine Zeit, die gut zu uns ist“, in der Bischof Marketz mit persönlichen Gedanken auf das Weihnachtsfest einstimmt.

Zweisprachig

Am Freitag, dem 23. Dezember, ist Bischof Marketz zwischen 15 und 16 Uhr im Rahmen der Sendung “Licht ins Dunkel” (ORF2) gemeinsam mit Superintendent Manfred Sauer mit dem „Licht ins Dunkel“-Sternebus unterwegs und besucht das Caritas-Pflegeheim „Haus Martha“ in Klagenfurt. ​​​​​​​Die Weihnachtsansprachen von Bischof Marketz sind am Heiligen Abend um 17.40 Uhr in deutscher Sprache in Radio Kärnten (Ö2, 97,8 MHz) und um ca. 17.15 Uhr in slowenischer Sprache im slowenischen Programm des ORF (105,5 MHz) zu hören.