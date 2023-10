Verkehrsunfall Übersehen: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt Eggenberg - Heute Nachmittag, am 22. Dezember 2022, dürfte ein Autolenker einen Radfahrer übersehen haben. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (81 Wörter) © rborpulchra/stock.adobe.com

Ein 40-Jähriger aus Graz lenkte gegen 17.15 Uhr seinen Pkw auf der Anton-Gerstl-Straße. Er beabsichtigte, von der Anton-Gerstl-Straße nach links in die Göstinger Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang dürfte der 40-jährige Pkw-Lenker den 41-jährigen Radfahrer aus Graz übersehen haben. Er prallte mit seinem Fahrzeug gegen den Radfahrer, weswegen der 41-Jährige zu Sturz kam. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde von dem Roten Kreuz in das UKH Graz verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.