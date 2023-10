Spendenaktion „Soldaten mit Herz“ sammelten 600 Euro für Kinder und Jugendliche mit Handicap Krumpendorf & Tirol - Wie schön! Der gemeinnützige Verein "Soldaten mit Herz" sammelte Spenden für den Partner-Verein "Schritt für Schritt" in der Höhe von 600 Euro. Damit werden Therapien und Betreuung für entwicklungsverzögerte Kinder und Jugendliche gefördert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (201 Wörter) © Soldaten mit Herz

Der Verein “Schritt für Schritt” setzt sich für die bestmögliche Selbstständigkeit von entwicklungsverzögerten Kindern und Jugendlichen in Schwoich im Bezirk Kufstein ein. Mit dem Ziel, sie dadurch in ein selbstständigeres Leben zu begleiten – eben Schritt für Schritt. Auf dem sozial gewidmeten Bauernhof “Lilienhof” erhalten sie eine ganzheitliche Förderung, können Ergo- und Physiotherapien, Logopädie, tiergestützte sowie andere Therapien absolvieren. Genau hier setzte die Spendenaktion des österreichweit tätigen und gemeinnützigen Vereins „Soldaten mit Herz“ an.

600 Euro gesammelt

„Wir haben über 550 Euro in nur wenigen Wochen gesammelt. Am Tag der Übergabe haben wir den Betrag dann sogar auf 600 Euro aufrunden können“, freut sich der Organisator der Soldaten mit Herz, Manuel Maier-Karsai gemeinsam mit seiner Gattin Nina. „Die Förderung von behinderten Kindern und Jugendlichen ist eine wichtige Aufgabe, die wir gerne übernehmen”, betont auch der Kärntner Vereinspräsident der Soldaten mit Herz, John Patrick Platzer.

“Schritt für Schritt”-Obfrau Susi Schöllenberger aus Schwoich: „Die Kameraden zeigen mit ihrer Unterstützung, dass sie ihr Herz am rechten Fleck haben. Ihre Spende ist vor allem in schwierigen Zeiten wie diesen besonders wertvoll. Wir danken den Soldaten mit Herz!“