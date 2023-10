Meet & Greet und Weinverkostung Dieser Star kommt 2023 in ein Grazer Einkaufs­zentrum Graz - In der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres 2023 begrüßt das Shopping Nord gemeinsam mit dem city-living Store im Erdgeschoss gleich einen Stargast. Außerdem gibt es eine Weinverkostung. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) © Shopping Nord

Winzer und TV-Star Leo Hillinger besucht seinen neuen Shop am Mittwoch, dem 4. Jänner 2023 ab 15 Uhr und präsentiert dort seinen Hill Wein. „Wir sind sehr stolz darauf, die Produkte von Leo Hillinger bei uns im Store im Sortiment zu haben und unseren Kunden anbieten zu können“, so Claudia Rarej von city-living. „Und dass Herr Hillinger uns persönlich einen Besuch abstatten wird, freut uns umso mehr“, ergänzt Centerleiterin Heike Heinisser.

© Leo Hillinger

Meet & Greet und Weinverkostung

Von 15 bis 17 Uhr steht Leo Hillinger für ein Meet & Greet im Shop zur Verfügung und bietet die Möglichkeit, seine Hill Weine gemeinsam mit ihm persönlich zu verkosten. „Mit Leo Hillinger persönlich mit seinen Wein-Spezialitäten anstoßen zu können ist schon eine coole Sache“, so Heinisser voller Vorfreude auf den ersten Stargast im neuen Jahr. „Weitere werden folgen“, verrät sie, ohne sich dabei in die Karten blicken zu lassen. Man darf also gespannt sein.