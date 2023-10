Rettungseinsatz Nachbarn schlugen Alarm: Grafen­steiner lag bewusstlos auf der Couch Grafenstein - Zwei Tage hatten besorgte Grafensteiner ihren Nachbarn schon nicht mehr gesehen. Aus Sorge alarmierten sie schließlich die Polizei. Die Beamten fand den Mann schließlich auf der Couch: "Er war nicht ansprechbar." von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (104 Wörter) SYMBOLFOTO © Wellnhofer Designs /#104525074 /stock.adobe.com

Die Polizei wurde am Donnerstagabend, dem 22. Dezember 2022, zu einem Wohnhaus in Grafenstein gerufen. “Die Nachbarn machten sich Sorgen, weil sie den 65-jährigen Hausbesitzer schon seit zwei Tagen nicht gesehen hätten”, erklären die Beamten. Der Mann leide an Vorerkrankungen und vor der Eingangstüre stapelt sich die Post.

Mann war nicht ansprechbar

Da sämtliche Fenster und Türen geschlossen waren, wurde die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein zur Wohnungstüröffnung gerufen. Der 65-Jährige konnte auf der Couch liegend aufgefunden werden. Er zeigte Vitalzeichen, war aber nicht ansprechbar. Der Mann wurde vom Notarzt erstversorgt und von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.