Verkehrsunfall

Alko-Lenker (32) knallte gegen Haus­mauer

Schiefling am See - In alkoholisiertem Zustand kam ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land am frühen Freitagmorgen, dem 23. Dezember 2022, mit seinem Auto von der Straße ab und knallte gegen eine Hausmauer.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (88 Wörter)