Arbeitgeber mit Zukunftsvision Jahres­abschlussfeier: Gady Family feiert 465 Dienstjahre im Unternehmen Graz - Rund 280 von 400 Mitarbeitern aus der Steiermark und aus dem Burgenland waren Mitte Dezember der Einladung zur ersten Jahresabschlussfeier der Gady Family nach dem großen Umbau der Firmenzentrale in Lebring gefolgt. Die Geschäftsführer ließen das Jahr 2022 nochmal Revue passieren. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (268 Wörter) Insgesamt 24 Mitarbeiter ehrten Philipp Gady und Eugen Roth bei der diesjährigen Jahresabschlussfeier für 465 Dienstjahre. © Gady Family

Eigentümer und Geschäftsführer Philipp Gady sowie Geschäftsführer Eugen Roth gaben einen Rückblick über das Geschäftsjahr 2022. Die zahlreichen Lehrlings- und Mitarbeiterehrungen stellten den emotionalen Höhepunkt des Abends dar. „Die heurige Jahresabschlussfeier war ein Fest des Zusammenhalts und der guten Laune“, fasst Philipp Gady zusammen.

Arbeitgeber mit Zukunftsvision

„Vielen Dank für Ihren Einsatz und Ihre Loyalität gegenüber der Gady Family in dieser besonderen Zeit“, bringt Philipp Gady, Eigentümer und Geschäftsführer der Gady Family seinen Dank anlässlich der Jahresabschlussfeier am 16. Dezember in der Firmenzentrale in Lebring auf den Punkt. „465 Jahre Mitarbeiterjubiläen bei einem Durchschnittsalter von 33,04 Jahren zeugt von einer guten Mischung aus jungen, dynamischen und erfahrenen Mitarbeitern“, freut er sich über die außerordentliche Jubiläumszahl. „Das ist ein eindeutiger Indikator dafür, dass sich die Mitarbeiter bei uns wohlfühlen und ein starkes Zeichen, dass wir ein Arbeitgeber mit Zukunftsvision sind“, ergänzt Eugen Roth, Geschäftsführer. „Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2022 – insbesondere mit der Übernahme des burgenländischen BMW und MINI Händlers Kohla-Strauss – zurück.”

Bis zum Jahresende engagiert

Die Mitarbeiter nutzen die neuen Räumlichkeiten um zu feiern und vor und nach den feierlichen Mitarbeiterehrungen bei Glühwein auf der Terrasse und Cocktails in der neuen Schauküche auf das erfolgreiche Geschäftsjahr 2022 anzustoßen. In motivierenden Worten spornte Eugen Roth alle Anwesenden dazu an, auch bis zum Jahresende engagiert zu arbeiten, aber dann die Weihnachtsfeiertage im Kreise der Familie zu feiern.