"Leben wieder leistbar machen" So stark sind arbeitende Menschen von der Teuerungs­krise betroffen Steiermark - Ob im Supermarkt, bei der Miete, den monatlichen Rechnungen für Strom und Heizung oder beim Tanken: Immer mehr Menschen kommen aufgrund der starken Preiserhöhungen in arge finanziell Bedrängnis. Die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung greifen dabei nur unzureichend. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (333 Wörter) © Pixabay/ Bru-nO

Zu dieser Befundung kommt die Sozialarbeiterin Karin Gruber aus dem KPÖ-Landtagsklub: „Die Teuerungskrise ist längst in der sogenannten ,Mitte der Gesellschaft‘ angekommen. Ich habe immer mehr Menschen bei mir in den Sozialberatungen, die arbeiten und trotzdem nicht mehr über die Runden kommen. Hauptgründe sind die stark gestiegenen Kosten für Miete, Betriebskosten, Strom und Heizen und der Umstand, dass die Löhne und Gehältern mit den starken Preiserhöhungen nicht Schritt halten. Erschwerend kommt hinzu, dass viele arbeitenden Menschen, die jetzt auch in finanzielle Schieflagen kommen, bei diversen Beihilfen wegen der zu niedrigen Einkommensgrenzen leer ausgehen. Ich sage es ganz offen: Wenn die politischen Verantwortlichen diesen Entwicklungen nicht entschlossen entgegenwirken, steuern wir steuern auf einen echten sozialen Notstand zu.“

Leben wieder leistbar machen

Die KPÖ fordert angesichts dieser Umstände umfassende Maßnahmen, um das Leben wieder leistbar zu machen: „Wenn die Preise massiv erhöht werden und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs nicht mehr für alle Menschen sichergestellt ist, dann braucht es amtliche Preisregulierungen. Dazu stehen wir. Das ist keine radikale Forderung, sondern das Gebot der Stunde – und in Österreich geltendes Recht. Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung das auch macht!“, so der KPÖ-Landtagsabgeordnete Werner Murgg.

“Preise müssen endlich gedeckelt werden”

Konkret schlägt er vor: „Die Preise für Mieten, Energie und Grundnahrungsmittel müssen endlich gedeckelt werden. Solche grundlegenden Bedürfnisse der Menschen darf man nicht dem sogenannten ,freien Markt‘ überlassen, sondern gehören in die öffentliche Hand! Der Heizkostenzuschuss muss auch arbeitenden Menschen mit geringen und mittleren Einkommen zugutekommen – auch die schnaufen nämlich unter den massiven Preiserhöhungen und brauchen Unterstützung!“