Auto kam von Straße ab Glatteis: 14-Jähriger wurde bei Auto­unfall in St. Gertraud verletzt St. Gertraud im Lavanttal - Wegen der glatten Fahrbahn kam ein 19-jähriger Autofahrer am Donnerstag, dem 22. Dezember 2022, von einer Gemeindestraße in St. Gertraud ab und prallte gegen die Leitschiene. Sein 14-jähriger Mitfahrer wurde dabei verletzt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Wolfsberg war Donnerstagnachmittag, auf einer Gemeindestraße in St. Gertraud unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve aufgrund von Straßenglätte mit dem Fahrzeug plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge prallte er mit der linken Fahrzeugseite gegen die Leitschiene.

14-Jähriger verletzt

Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall auf die Straße zurückgeschleudert und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Ein hinter dem Fahrersitz sitzender 14-Jähriger erlitt dabei Verletzungen und wurde von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht.