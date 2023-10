Vermisstenanzeige Update: Vermisster Steirer wurde wohlauf gefunden Deutschlandsberg - Seit Dienstag, dem 6. Dezember, wurde der 67-jährige Hubert A. in Deutschlandsberg vermisst. Nun berichtet die Polizei, dass er wohlauf angetroffen werden konnte. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (56 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema 67-jähriger Steirer vermisst: Hast du ihn gesehen?

Seit Dienstag, dem 6. Dezember, wurde der 67-jährige Hubert A. in Deutschlandsberg vermisst. Die Polizei vermutete einen Unfall und wendete sich an die Öffentlichkeit. Nun berichtet die Polizei dass der 67-Jährige wohlauf in der Slowakei angetroffen werden konnte. Er wurde von seinen Angehörigen bei einer dortigen Polizeistation abgeholt. Die vorangegangene Fahndung wird somit widerrufen.