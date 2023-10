Polizei ermittelt

Einbruch kurz vor Weih­nachten: Keller­abteil in Velden aufgebrochen

Velden am Wörthersee - Kurz vor Weihnachten brachen bisher unbekannte Täter in die Kellerräumlichkeiten eines Mehrparteienhauses in Velden am Wörthersee ein, und stahlen drei E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (54 Wörter)