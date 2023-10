Kurz vor Weihnachten

251.000 Euro Schulden: Klagenfurter Unter­nehmen musste Insolvenz anmelden

Klagenfurt - Über das Vermögen der "GLOBAL BUSINESS SERVICES GmbH" in Klagenfurt wurde am 23. Dezember 2022 ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Rund 40 Gläubiger und vier Dienstnehmer sind betroffen.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (105 Wörter)