Für Tierheime in ganz Österreich Gegen Silvesterstress: Futter­hersteller versorgt Tierheime mit Hanf­blüten­pulver Steiermark/Österreich - Silvester ist für Tiere ein sehr stressiger Tag. Die lauten Raketen und Böller, die am Abend in den Himmel geschossen werden, können von den Vierbeinern oft nicht richtig eingeschätzt werden und lösen bei ihnen pure Angst aus. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (129 Wörter) © Montage: Pixabay/ SilviaStoedter/ cytis/ kkolosov

Deswegen hat sich der südoststeirische Futterhersteller Hanfred entschlossen, den Vierbeinern zu helfen. Für Tierheime in ganz Österreich wird Hanfpulver für Hunde, welches in der Steiermark rund um die Riegersburg angebaut wird, im Wert von 40.000 Euro zur Verfügung gestellt. Es ist schon das dritte Mal, dass Hanfred diese Aktion durchführt. Im letzten Jahr hat man unter anderem die Arche Noah in Graz mit Hanfpulver für den Silvesterabend versorgt.

Warum überhaupt Hanfpulver?

Die Hanfpflanze gilt seit Jahrhunderten als vielseitige Nutz- und Heilpflanze. Mit ihren Inhaltsstoffen wirkt sie auf den menschlichen und tierischen Körper. Besonders hervorzuheben ist hier der Wirkstoff CBD, der sich vorrangig in den Blüten der Pflanze wiederfindet. CBD kann Hunde bei Stress unterstützen und beruhigend wirken.