Anwalt stellt klar: "Handeln des Bürgermeisters war rechtmäßig"

“Es war Gefahr in Verzug und schwere Nachteile für den Magistrat zu erwarten”, meinte Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) am heutigen Freitag, dem 23. Dezember 2022, einleitend in der Sondersitzung des Klagenfurter Stadtsenats. Die rasche Verlängerung des Vertragsverhältnisses mit Magistratsdirektor Peter Jost sei notwendig gewesen, “um eine durchgängige Sicherheit und Stabilität für den Magistratsbetrieb zu gewährleisten”, so Scheider. Auch könne so eine Stellvertreterposition koordiniert aufgebaut und eine geordnete Übergabe gewährleistet werden.

Vertragsverlängerung war rechtmäßig

Im Rahmen der Sitzung erläuterte Rechtsanwalt Christian Puswald ausführlich, dass die Verlängerung rechtmäßig sei. Scheider hatte ihn im Vorfeld zur Vertragsverlängerung hinzugezogen. Auf Nachfrage von Vizebürgermeister Alois Dolinar (Team Kärnten) stellte Magistratsdirektor Peter Jost außerdem klar, dass er aufgrund der Vertragsverlängerung keine Pension und somit kein derartiges Doppeleinkommen erhalte. Stadtrat Max Habenicht (ÖVP) bedauere zwar die Art und Weise, wie diese Vertragsverlängerung zustande kam. Aus seiner Sicht sei jedoch die Vorgehensweise des Bürgermeisters nachvollziehbar, jedoch „unglücklich“. Er begrüßt die Entscheidung, nun umgehend einen Stellvertreter zu installieren.

Wie berichtet, blieben die Mitglieder der SPÖ und FPÖ der heutigen Sitzung fern. Darüber zeigte sich Bürgermeister Christian Scheider verwundert, denn es wäre die Sitzung in erster Linie dafür da gewesen, offene Fragen zu klären.