Miteinander Helfen Volkspartei schnürte 1.500 Lebens­mittelpakete für Menschen in Not Graz - Die aktuellen Teuerungen treffen uns alle auf unterschiedliche Art und Weise. Viele Steirer sind durch sie finanziell an ihre Grenzen gestoßen. Kurz vor Weihnachten schnürte die Steirische Volkspartei rund 1.500 Lebensmittelpakete für jene Menschen, die von der derzeitigen Situation besonders betroffen sind. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (170 Wörter) © Grazer Volkspartei

„Für uns als Grazer Volkspartei ist es selbstverständlich, dass wir uns an der ‚Miteinander Helfen‘-Aktion beteiligen. Es ist großartig, dass die Pakete regional befüllt und direkt von unseren Funktionären in den Bezirken verteilt wurden, denn sie kennen die Menschen und wissen, wer Unterstützung benötigt!“, berichtet Stadtparteiobmann Kurt Hohensinner.

© Grazer Volkspartei

Zuletzt 2020 umgesetzt

Schon in den Jahren 2014 und zuletzt 2020 setzte man die Aktion um. „Durch Teuerungen und Inflation sehen sich viele Steirer mit großen Herausforderungen konfrontiert. Vor diesem Hintergrund war es uns wichtiger denn je, anzupacken und dort zu helfen, wo es notwendig ist“, erklärt Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg.

© Grazer Volkspartei

Wertvolles Projekt

Auch Landesparteiobmann Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) zeigt sich von der Aktion überzeugt: „Es ist sehr erfreulich, dass zum Abschluss eines herausfordernden Jahres noch einmal ein so wertvolles Projekt auf die Beine gestellt werden konnte. Gerade in Zeiten wie diesen braucht es mehr Zusammenhalt, darum bedanke ich mich bei allen Beteiligten in den steirischen Gemeinden für ihren Einsatz.“