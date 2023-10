Florianis dankbar Löscheinsatz auf der Auto­bahn: "Rettungs­gasse funktionierte einwandfrei" Klagenfurt-Ost - Freitagvormittag kam es zu einem LKW-Brand auf der A2 Südautobahn. Aufgrund der vorbildlich gebildeten Rettungsgasse gelangten die Einsatzfahrzeuge rasch zur Einsatzstelle. Die Florianis zeigen sich dankbar. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (170 Wörter) © FF St. Georgen am Sandhof Artikel zum Thema LKW brannte auf A2 Südautobahn

Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer aus Ungarn war am Freitagvormittag, dem 23. Dezember 2023, mit einem Sattelzug auf der A2 Südautobahn unterwegs, als auf Höhe von Klagenfurt-Ost plötzlich ein Reifen beim Sattelaufleger auf der hinteren linken Seite platzte und sofort zu brennen begann. Der Lenker hielt am Pannenstreifen an und verließ unverzüglich das Fahrzeug. Wie berichtet, rückten die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Freiwilligen Feuerwehren St. Georgen am Sandhof und Haidach rückten zum Einsatz aus.

© FF St. Georgen am Sandhof © FF St. Georgen am Sandhof

Löscheinsatz auf der Autobahn

“Bei unserem Eintreffen konnte ein Vollbrand eines Kühllastkraftwagens im Heckbreich des Anhängers festgestellt werden”, schildern die Florianis. Umgehend wurde ein Löschangriff unter Atemschutz gestartet. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Mittlerweile ist der Einsatz beendet.

Rettungsgasse funktionierte einwandfrei

Besonders erfreut waren die Feuerwehrleute über die einwandfreie Rettungsgasse. “Ein Dank ergeht an die Auto- und Lastkraftwagenfahrer”, schreiben sie in den sozialen Medien.