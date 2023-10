Zu Weihnachten Freiheitliche spendeten Reis, Nudeln und Co. an die Kärntner Sozial­märkte Kärnten - Kurz vor Weihnachten haben die Freiheitlichen den sechs Sozialmärkten in Kärnten eine große Lieferung an Grundnahrungsmitteln zur Verfügung gestellt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (129 Wörter) v.l.n.r.: FPÖ-Klubobmann Gernot Darmann, Gerlinde Tatzel, Roswitha Schreier-Fasching, FPÖ-Chef Erwin Angerer und FPÖ-Bezirksparteiobmann Seppi Krammer. © FPÖ Kärnten

„In der Weihnachtszeit herrscht besonders große Nachfrage bei den sechs Sozialmärkten in Kärnten und aufgrund der Teuerung ist die Situation heuer noch angespannter. Als wir hörten, dass in den Sozialmärkten teilweise die Grundnahrungsmittel knapp werden, war es für uns klar, dass wir helfen müssen“, schilderte der Kärntner FPÖ-Chef Erwin Angerer.

Spende für alle sechs Sozialmärkte

Reis, Nudeln, Speiseöl und Co. wurden Anfang der Woche an die Sozialmärkte in Klagenfurt, Spittal, St. Veit, Villach und Wolfsberg geliefert. „Eine schnelle und unbürokratische Unterstützung unserer Mitbürger im Sinne der Aktion ‘Soziales Herz’ war uns ein Herzensanliegen“, sagte auch FPÖ-Klubobmann Gernot Darmann, der bei der Übergabe der Spenden in Klagenfurt dabei war.