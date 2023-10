Ernährung entscheident Kampf gegen die Fettreserven – mit diesen Tipps zum Erfolg Kärnten - Ein Gramm hier, ein Gramm dort und am Ende sind es nicht selten ein paar Kilos zu viel auf den Rippen. Früher oder später sieht sich jeder damit einmal im Leben konfrontiert. Wie damit umgegangen wird, ist unterschiedlich. Einige winken ab und belassen es dabei. Andere hingegen sagen den Fettreserven den Kampf an. von Carolina Kucher 6 Minuten Lesezeit (741 Wörter) © pexels

Dabei setzen leider noch immer die meisten auf irgendwelche Diäten. Davon gibt es inzwischen so viele verschiedene, wie Sand am Meer. Nicht einfach, den Überblick zu wahren. Daher hier einmal die ultimativen Tipps, wie der knallharte Kampf gegen Fettpolster gewonnen wird. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle und nein, es ist nicht nur die Ernährung!

Warum es nicht immer am Essen liegt

Viele vermuten den Ursprung ihres Übergewichtes in der Art und Weise, wie sie sich ernähren. Das ist sicherlich ein guter Ansatz, jedoch nicht der alleinige Übeltäter. Es ist durchaus ratsam, einen kritischen Blick auf die eigene Speisekarte zu werfen. Vor allem sind es Weißweizenprodukte und zuckerhaltige Lebensmittel, die unser Körper nur allzu gern als Reserven anlegt und das in einer schwindelerregenden Geschwindigkeit.

Verzichte vorsorglich auf Weißweizenprodukte und reduziere den Konsum zuckerhaltiger Lebensmittel. Das trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, dass dein Körper bei Energiebedarf auf Reserven zurückgreifen muss und nicht ständig neue Fettreserven anlegt. Die Anzahl der Kalorien ist ein guter Indikator. Zu viel ist der Garant, dass die Fettpolster nicht schrumpfen. Daher an dieser Stelle durchaus einmal das Zaubermittel „Kaloriendefizit“ in Betracht ziehen. Hierbei handelt es sich um die Möglichkeit, weniger Energie aufzunehmen und dafür mehr zu verbrauchen. Das funktioniert in der Regel sehr gut und hat den Vorteil, dass man auf nichts wirklich verzichten muss. Es ist nur wichtig, auf die Höhe der Kalorien zu achten. Einige setzen in diesem Zusammenhang gern auf die Unterstützung durch Nahrungsergänzungsmittel. Kapseln, welche gezielt Fettpolster schmelzen lassen, gelten als sehr gefragt.

Stoffwechsel – der eigentliche Knackpunkt

Da wir nun schon über ausgewogene Ernährung, Kaloriendefizit und unterstützende Ergänzungsmittel erfahren haben, nun der eigentliche Knackpunkt: Stoffwechsel. Dieser sollte vorzugsweise gut funktionieren, denn nur so ist es möglich, Fettpolster loszuwerden. Bleibt die Frage, welchen Einfluss wir auf den Stoffwechsel haben. Von Natur aus arbeitet der Stoffwechsel von Mensch zu Mensch recht verschieden. Wer einen schnellen und guten Stoffwechsel hat, muss nichts weiter befürchten. Hier haben Reserven kaum eine Chance. Anders sieht das bei jenen aus, die den Stoffwechsel ankurbeln müssen. Da hilft beispielsweise viel Trinken und Bewegung. Und schon sind wir an dem nächsten Punkt angelangt, der dabei hilft, Fettreserven zu verbrennen.

Täglich 10.000 Schritte gehen!

Ja, das klingt im ersten Augenblick unrealistisch, ist es aber nicht! Laufen verbrennt nachweislich sehr gut die Kalorien, belastet die Gelenke nicht sonderlich und ist jederzeit und überall möglich. Mit anderen Worten. Das Fahrzeug stehen lassen und mehr Wege zu Fuß erledigen. Eine entsprechende App kann dabei helfen, den Überblick zu bewahren und am Ende des Tages winkt eine persönliche Belohnung, wenn die Schritte wieder erreicht werden.

Das kurbelt ungemein den Stoffwechsel an und das ist es doch, was wir dringend benötigen. Darüber hinaus hält es nicht nur fit, sondern schüttet ganz nebenbei auch noch Glückshormone aus. Wem das Laufen an sich zu öde erscheint, kann das Ganze noch etwas aufpeppen. Einfach die passende Musik auf die Ohren oder einen schockierenden Bestseller auf die Ohren gepackt. Schon kann man sich vom Alltag ablenken und nebenbei purzeln die Pfunde.

Nicht jeder läuft gern. Also Alternativen suchen: Schwimmen! Eine der wenigen Sportarten, die nicht nur gut für die Figur ist, sondern auch die Gelenke schont, nahezu alle Muskeln anspricht und somit ein sehr gutes Ganzkörpertraining darstellt. Je mehr Muskeln beansprucht werden, desto mehr Energie wird verbraucht. Schwimmen ist eine Sportart, bei der sehr viel Energie verbraucht wird. Wer kennt ihn nicht, den Heißhunger nach einer ausgiebigen Schwimmeinheit? Statt Pommes, dann lieber zu Gemüse und ausreichend Wasser zurückgreifen.

Der Wille zählt

Grundsätzlich dreht es sich bei der Gewichtsreduzierung immer darum, möglichst wenig Energie aufzunehmen, mehr zu verbrauchen und gewissenhaft den Speiseplan zusammenzustellen. Ergänzt durch ausreichend Bewegung und entsprechende Ruhephasen, dürfte es mit dem Verschwinden der Fettpolster recht gut gelingen. Zum Schluss noch ein letzter und entscheidender Gedanke: Willenskraft. Ohne Willen und ohne festen Entschluss nützen diese ganzen Tipps und Ratschläge reichlich wenig. Um erfolgreich und vor allem langfristig etwas für die Figur zu tun, ist der feste Wille ausschlaggebend. Einigen hilft es, ein solches Vorhaben nicht allein, sondern zu zweit zu bewerkstelligen. Ein gegenseitiges Pushen unterstützt sehr gut und wenn einmal der Wille schwach wird, ist dann jemand da, der einen wieder auf die richtige Bahn schickt.