Unfall Auto über­schlug sich am Glatteis: 19-Jährige ver­letzt Friesach - Glatteis wurde am Freitagmorgen einer 19-jährigen Autofahrerin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan zum Verhängnis. Im Ortsgebiet von St. Salvator kam sie plötzlich ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich.

Eine 19-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan lenkte ihr Auto am Freitagmorgen, dem 23. Dezember 2022, auf der L62 Metnitztal Landesstraße. Im Ortsgebiet von St. Salvator in der Gemeinde Friesach kam sie plötzlich auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern.

Auto überschlug sich

Der Wagen überschlug sich und kam am Dach zum Liegen. “Die Frau begab sich nach der Unfallaufnahme selbständig in das Krankenhaus Friesach, wo eine leichte Verletzung festgestellt wurde”, heißt es seitens der Polizei. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.