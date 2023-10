Auf der Piste Nach Kollision auf der Piste: Mann fuhr einfach weiter Katschberg - Am heutigen Freitag, dem 23. Dezember, kollidierte eine 15-jährige Skifahrerin mit einem unbekannten Snowboarder am Katschberg. Der Beteiligte fuhr weiter, ohne Erste Hilfe zu leisten. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (52 Wörter) SYMBOLFOTO

Am heutigen Freitag gegen 10.30 Uhr kollidierte eine 15-jährige Skifahrerin mit einem bislang unbekannten Snowboarder am Katschberg. Die 15-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt und wird sich selbstständig in ein Krankenhaus begeben. Der unbekannte Zweitbeteiligte entfernte sich, ohne stehenzubleiben.