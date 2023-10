Mann geständig Festgenommen: Frau (26) wurde von ihrem Freund bedroht Feldkirchen in Kärnten - Gestern wurde eine 26-jährige Frau in ihrer Wohnung von ihrem Freund bedrohe. Die Polizei sprach gegen den Mann ein Zutrittsverbot aus, dieser reagierte aggressiv und wurde festgenommen. Bei der heutigen Einvernahme zeigte er sich geständig. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) SYMBOLFOTO © Wellnhofer Designs /#104525074 /stock.adobe.com

Am gestrigen Donnerstag, dem 22. Dezember gegen 16.10 Uhr wurde die Polizei von einer 26-jährigen Frau zu einer Wohnung in Feldkirchen in Kärnten gerufen, da ihr Freund sie bedrohe. Bei Eintreffen der Polizei hatte der 30-jährige Freund die Wohnung bereits verlassen, kam aber, als die Polizei noch vor Ort war, zurück in die Wohnung, um seine Freundin zur Rede zu stellen.

Mann festgenommen

Als die Polizei dem sichtlich alkoholisierten 30-jährigen den Zutritt verwehrte und gegen ihn ein Betretungsverbot aussprach, begann der Mann die Polizisten laut zu beschimpfen und einen der anwesenden Polizisten tätlich anzugreifen. Der tobende 30-Jährige konnte schließlich festgenommen werden. Der Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Eine sofortige Einvernahme war aufgrund seiner Alkoholisierung nicht möglich.

Freund geständig

Bei der Einvernahme heute gab sich der 30-Jährige geständig und gab an, aufgrund der Alkoholisierung Erinnerungslücken zu haben. Er entschuldigte sich und sah sein Fehlverhalten ein. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Mann wegen gefährlicher Drohung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.