Tierschutzverein Die Organisation Animal Knights sucht Unterstützer Graz - Nach dem Motto - Tierschutz mit der Sicht auf das große Ganze!- lebt die Organisation Animal Knights. Sie zielt darauf ab, alle Faktoren zu berücksichtigen, die Tierleid begünstigen oder hervorrufen können. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (198 Wörter) SYMBOLFOTO - Vereinsarbeit wird mit einem Budget des Land Kärntens unterstützt. © Kärntner Tierschutzverein Villach

Zu den Kernthemen der Organisation gehören neben der klassischen Tierschutzarbeit auch Maßnahmen wie Aufklärungsarbeit. Ebenso wird gegen den illegalen Hundehandel gekämpft, Menschen unterstützt die die Behandlung ihres Tieres nicht finanzieren können und veranstalten Kurse in Zusammenarbeit mit Tierärzten.

Themen des Tierschutzvereines

Zu ihren Themen gehören unter anderem die Aufklärung über die Notwendigkeit von Kastrationen, um weiteres Leid zu vermeiden und die große Verantwortung rund ums Tier. Auch Schulen werden besucht. Es wird von der Notwendigkeit eines Tier-, Umwelt- und Artenschutzes zu überzeugt, Flyer verteilt und Infostände betrieben.

"Unsere Hilfe ist vielseitig, wir greifen ein, wo Hilfe benötigt wird, wo Menschen nicht wissen, wohin sie sich im Notfall wenden können" Tierschutzverein Animal Knights

Unterstützer erwünscht

Unterstützer jeder Art, Sponsoren aber auch Privatpersonen, denen der Tierschutz am Herzen liegt sowie Pflegestellen, die Tieren rasch und unkompliziert ein temporäres Zuhause geben können, werden vom Tierschutzverein gesucht.

Eröffnung in Planung

Die Eröffnung eines Gnadenhofes ist in Planung. “Für viele Tiere kommt eine Vermittlung nicht mehr in Frage. Sie sind alt, kränklich oder haben ganz bestimmte Bedürfnisse. Auch sie sollen die Chance auf ein Leben in Sicherheit, Liebe und Geborgenheit haben. Zu unseren Tieren zählen auch behinderte Hunde und Katzen”, so der Tierschutzverein Animal Knights.