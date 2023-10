„Unerträgliche Situation“ Scharfe Kritik an "großen Lücken" bei ärztlichen Bereitschafts­diensten Kärnten - Besorgt zeigt sich Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer darüber, dass es an diesem Wochenende bereits zum wiederholten Male große Lücken bei den ärztlichen Bereitschaftsdiensten gebe: „Davon ist diesmal neuerlich der ländliche Raum ganz speziell betroffen. Aber auch städtische Regionen bleiben unterversorgt.“ von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (187 Wörter) © pixabay

Für Köfer stelle dies für die Bevölkerung eine „unerträgliche Situation“ dar: „Es muss sofort etwas unternommen werden. So wie derzeit, mit diesen eklatanten Versorgungslücken, vor allem an Feiertagen, kann und darf es nicht mehr weitergehen.“ Köfer ruft die zuständige Gesundheitsreferentin Beate Prettner auf, dieser Entwicklung nicht tatenlos gegenüberzustehen: „Seit Jahren haben wir ein und dasselbe Problem und passiert ist wenig bis gar nichts.

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer © eggspress

Der Ärzteengpass, nicht nur an Feiertagen, führe laut Köfer unweigerlich dazu, dass Bürger im Anlassfall sofort die Rettung rufen müssen oder den Weg in ein Krankenhaus suchen: „Und das kann und darf nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Diese Versorgungseinheiten drohen so schnell an ihre Belastungsgrenzen zu gelangen und die Situation in den Spitälern ist ohnehin angespannt.“ Köfer appelliert an Prettner, die Ärzte und die Ärztekammer, rasch eine Lösung für den Ärzteengpass zu entwickeln: „Es geht um die Versorgungssicherheit der Bürger.“ Grundsätzlich tritt Köfer weiter dafür ein, die Zugangshürden für das Medizinstudium zu senken und mehr Medizinstudienplätze zu schaffen.