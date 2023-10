Mehr Sicherheit Der Wunsch nach einer weiteren Polizei­dienst­stelle Graz-Puntigam - Raufereien, Vandalismus, Einbrüche, ein Banküberfall, eine Auto-Verfolgungsjagd und eine Schussabgabe. Dies ist ein kurzes Resümee der protokollierten Vorfälle in Graz Puntigam innerhalb des letzten Jahres und umfasst bei Weitem nicht alles. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

„Das Jahr 2022 zeigte es immer und immer wieder: Eine Polizeistation in unserem Bezirk ist unabdingbar! Lebensgefährliche Delikte häufen sich und die Politik sieht nur zu. Der Bezirk wächst im Eiltempo und sprengte Anfang des Jahres die 10.000-Einwohner-Grenze, neue Wohnflächen entstehen weiter”, so Dominik Hausjell, Bezirksparteiobmann der FPÖ Graz-Puntigam.

Forderung einer Polizeidienststelle

„Die sich mehrenden Vorfälle und die Tatsache, dass selbst im Puntigamer Bezirksrat Einstimmigkeit herrscht, sollte ein klarer Auftrag an die Stadtregierung sein, sich für eine Polizeidienststelle in Puntigam einzusetzen”, fordert Hausjell.

Wichtige Entscheidung

Das Abstimmungsverhalten der letzten sicherheitsrelevanten Anträge lässt darauf schließen, dass die links-linke Koalition kein Interesse daran hat, hier tätig zu werden.“ – so FPÖ-Gemeinderat Günter Wagner. „Zurzeit ist die Polizeistation Kärntnerstraße in Straßgang für Puntigam zuständig. Reduziert man die Anfahrtszeiten der Exekutive, kann das in einem Notfall über Leben und Tod entscheiden”.