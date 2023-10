Sternsingeraktion 2023 Caspar, Melchior und Balthasar ziehen wieder durch Kärnten Kärnten - Die Sternsinger der Katholischen Jungschar bringen vom 27. Dezember 2022 bis zum 8. Jänner 2023 wieder Segen für das neue Jahr und bitten um Spenden für Menschen in Not. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (103 Wörter) #GOODNews © Katholische Jungschar Österreich

Als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet, bringen rund 85.000 Sternsinger in ganz Österreich wieder die Friedensbotschaft und den Segen fürs Neue Jahr. Mit den Spenden, welche die Sternsinger heuer bei den Hausbesuchen und auf öffentlichen Plätzen sammeln, kann die Dreikönigsaktion Menschen in 500 Hilfsprojekten in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützen. So auch in Kenia.

Wasser sichert Überleben In Nordkenia herrscht aktuell eine verheerende Dürre, die Klimakatastrophe ist hier längst Realität. Die Tierherden der Hirtenvölker finden weder Wasser noch Futter, viele verenden. Hunger und gewaltsame Konflikte sind die Folge. Spenden an die Sternsingeraktion sichern dort sauberes Wasser und damit das Überleben. Auch die Nahrungssituation wird verbessert.

500 Millionen Euro in den Sternsingerkassen

Bei der letzten Sternsingeraktion 2022 wurde eine „Spenden-Schallmauer“ durchbrochen: Mit den gesammelten 15,3 Millionen Euro konnten die Sternsinger seit den Anfängen 1954/55 über 500 Millionen Euro ersingen und somit unzählige Menschen nachhaltig und langfristig dabei unterstützen, sich aus Armut und Ausbeutung zu befreien.