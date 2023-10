Umfrage zeigt: Christkindl schaute heuer mehr aufs Geld Steiermark - Bargeld in der Höhe von 737 Millionen Euro lag am Heiligen Abend unterm Weihnachtsbaum. Damit zeigt sich das Christkind heuer deutlich weniger spendabel als zum Corona-Höhepunkt 2020, wie eine repräsentative Umfrage von Österreichs Tarifvergleichsportal durchblicker.at zeigt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (236 Wörter) © pexels

“Die anhaltende Krisensituation lässt auch das Christkind mehr aufs Geld schauen und hat den Österreicherinnen und Österreichern heuer knapp 200 Millionen Euro weniger Bargeld als noch vor zwei Jahren beschert. Durchschnittlich bekommen die Beschenkten je 275 Euro, davon wandert knapp ein Drittel gleich in den Handel”, erklärt Martin Spona, Leiter Consumer Finance von durchblicker.at. Erstmals haben dabei Wertgutscheine Geldgeschenke als häufigstes Präsent abgelöst.

Die Top-Packerl heuer: Gutscheine (47 Prozent)

Bargeld (36 Prozent)

Bücher (32 Prozent)

Kleidung & Schuhe (28 Prozent)

Reine Geldgeschenke werden beliebter

Von den Beschenkten hätte jede fünfte in Österreich lebende Person (21 Prozent) am liebsten ausschließlich Cash unterm Baum gefunden, vor zwei Jahren war es nur jede Achte. Das traf vor allem auf die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen zu. Lediglich 16 Prozent der Befragten wollten dezidiert kein Geld zu Weihnachten.

Salzburger am spendabelsten

Der Wohnort spielte bei der Anzahl der Scheine eine große Rolle: Das dickste Geldkuvert gibt es mit durchschnittlich 395 Euro pro Person in Salzburg. In Niederösterreich und in der Steiermark waren die Schenkenden mit 204 bzw. 215 Euro deutlich weniger spendabel. Traditionell findet ein beachtlicher Vermögenstransfer von der alten zur jungen Generation statt. In der Altersgruppe 18 bis 29 war die Wahrscheinlichkeit, ein Geldgeschenk zu bekommen, auch heuer viermal so hoch wie in der Generation 60 plus.

Ungefähr zwei Drittel des Bargeldes zu Weihnachten werden gleich ausgegeben, der Rest wird gespart. Für viele ist das Geldkuvert dringend notwendig: Jeder bzw. jede Fünfte deckt damit Fixkosten, zehn Prozent begleichen offene Rechnungen.