Verkehr Diese öffent­lichen Verkehrs­mittel bringen euch sicher durch die Silvester­nacht Graz - Die Graz Linien sind auch rund um den Jahreswechsel für euch unterwegs. Hier findet ihr alle Infos zum Öffi-Verkehr in der Nacht des Jahreswechsels.

Von 23.30 bis 0.30 Uhr fahren die Abendlinien jede halbe Stunde. Danach im Stunden-Takt. In der Silvesternacht verkehren keine Nachtbusse!

Straßenbahn

In der Silvesternacht verkehren folgende Straßenbahnlinien und Ersatzbuslinien ab Jakominiplatz um 23.30, 0.15 und 0.30 Uhr aufgrund der behördlichen Sperre wegen des Silvesterspektakels: Linie 1, Linie 3/5, Linie 6/4, Linie 7, Linie 1/7, Linie 4/6, Linie E (Ersatz für die Linien 1, 4, 6 und 7) und Linie E5. Von 1.30 bis 4.30 Uhr fahren die Straßenbahn Linie 1, Linie 23, Linie 4, Linie 5, Linie 6 und Linie 7 stündlich, alle 60 Minuten.

Buslinien

Es verkehren folgende Buslinien um 0.15 Uhr und dann ab 0.30 Uhr alle 60 Minuten die ganze Nacht bis 4.30 Uhr: 31E kombiniert mit 33E, 32 (bis Unterpremstätten), 34, 39, 40, 41E kombiniert mit 52E, 53, 58, 60 (verlängert bis Jakominiplatz), 62, 63, 64E, 65A, 66, 67E, 73U, 74, 76U und 82.

Silvesterspektakel

Aufgrund des „Silvesterspektakels“ und der Sperre des Hauptplatzes sowie der Herrengasse muss von Samstag, den 31. Dezember 2022, ab ca. 19.30 Uhr bis Sonntag, den 1. Jänner 2023, bis 1.00 Uhr für die Straßenbahnlinien 1, 23, 4, 5, 6 und 7 einen Ersatzverkehr eingerichtet werden: Die Linien 1, 3/5, 6/4, 7, 1/7 und 4/6: verkehren zu der Uhrzeit.

Ersatzverkehr mit Bussen

Für die eingestellten Streckenabschnitte werden Ersatzbusse angeboten. Die Linie E5 vom Jakominiplatz nach Andritz stellt den Ersatz für die Linie 5 dar. Achtung: Es gibt Verlegungen der Haltestellen!

Haltestellen-Änderungen

Die Haltestelle „Grazerstraße“ wird zur Haltestelle „Gleispachgasse“ der Linien 41, 52 und 53 verlegt. Die Haltestelle „Keplerbrücke“ in Richtung Jakominiplatz befindet sich bei der Haltestelle „Keplerbrücke“ der Buslinien 58 und 63 in Richtung Hauptbahnhof. Die Haltestelle „Schlossbergplatz“ in Richtung Andritz wird am Kaiser Franz Josef Kai auf Höhe des Durchganges zum Schlossbergplatz eingerichtet. Die Haltestelle „Schloßbergbahn“ wird gegenüber der Straßenbahnhaltestelle am Kaiser-Franz-Josef-Kai eingerichtet. Die beiden Haltestellen „Schlossbergbahn“ und „Schlossbergplatz“ in Richtung Puntigam werden bei der Haltestelle „Südtiroler Platz/Kunsthaus“ am Lendkai vor dem Kunsthaus eingerichtet. Die Haltestelle „Hauptplatz-Congress“ wird in Richtung Jakominiplatz bei der Haltestelle „Andreas-Hofer-Platz“ der Buslinie 67/67E eingerichtet. In Richtung Andritz wird die Schienen-Ersatzverkehrshaltestelle am Andreas-Hofer-Platz vor der Steiermärkischen Bank bedient.

Ersatz-Linie E

Die Linie E vom Jakominiplatz, über Hauptbahnhof, zur Asperngasse stellt den Ersatz für die Linien 1, 4, 6 und 7 dar. Achtung: Auch hier wurden Haltestellen verlegt! Die Haltestelle „Hauptplatz-Congress“ wird in Richtung Jakominiplatz bei der Haltestelle „Andreas-Hofer-Platz“ der Buslinie 67/67E eingerichtet. In Richtung Asperngasse wird die Schienen-Ersatzverkehrshaltestelle am Andreas-Hofer-Platz vor der Steiermärkischen Bank bedient. Die Haltestellen „Südtirolerplatz/Kunsthaus“ werden bei den Haltestellen „Bad zur Sonne“ der Buslinie 67/67E in der Belgiergasse eingerichtet.

Silvesterbim

Am Silvestertag ist wieder die Silvesterbim von 9 bis 14 Uhr im gesamten Netz der Grazer Straßenbahn unterwegs. Diesmal kommt der dekorierte Triebwagen 251 zum Einsatz. Weitere Informationen zum Öffi-Verkehr findet ihr -HIER-