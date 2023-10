"Kärnten Läuft"

Sportlicher Jahres­beginn: Neujahrs­lauf findet heuer wieder statt

Klagenfurt - Ihre guten Vorsätze können Laufbegeisterte gleich am 1. Jänner 2023 in die Tat umsetzen und beim "Kärnten Läuft"-Neujahrslauf mit viel Schwung ins neue Jahr starten. Der Startschuss fällt um 14 Uhr in Klagenfurt bei der Schiffswerft.

