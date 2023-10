Unerwartete Unterstützung Wunderschöne Weihnachts­spende: Schüler sammelten Geld für Klagenfurter Tierheim Klagenfurt-Wölfnitz - Vor 30 Jahren gründete Heidi Lepuschitz das Tierheim „Garten Eden“ und kümmert sich seitdem gemeinsam mit ihrem Team liebevoll um heimatlose Tiere. Um sie dabei zu unterstützen, beschlossen die Schüler der MS Wölfnitz einen Weihnachtsbasar zu veranstalten. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) #GOODNews © KK / MS Wölfnitz

Im Rahmen eines Weihnachtsbasars verkauften die Schüler der MS Wölfnitz selbstgebastelten Weihnachtsschmuck und selbstgebackene Keksen und sammelten so Geld für das Tierheim “Garten Eden” in Klagenfurt am Wörthersee. Dabei kam eine unglaubliche Summe von 1.000 Euro zusammen!

Schöne Weihnachtsspende

Der Betrag wurde im Anschluss von Direktor Erwin Weissmann an Obfrau Heidi Lepuschitz übergeben, um den herrenlosen Tieren ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten. “Wir möchten uns bei allen, die mit ihren Spenden diesen Basar so großzügig unterstützt haben, ganz herzlich bedanken”, heißt es seitens der Bildungseinrichtung.