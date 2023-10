ZAMG-Analyse Vorläufige Klima­bilanz für 2022: Unter den wärmsten Jahren der Mess­geschichte Steiermark - Die vorläufige Klimabilanz der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zeigt: Das Jahr 2022 brachte viele deutlich zu warme Phasen und reiht sich in den Rekordlisten weit vorne ein. Der absolute Temperaturhöchstwert in der Steiermark wurde am 5. August in Leoben gemessen. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (298 Wörter) © Nicolas Alaux

“Berücksichtigt man die Prognose bis Jahresende dann liegt 2022 im Tiefland Österreichs zumindest auf Platz 3 in der 256-jährigen Reihe der wärmsten Jahre der Messgeschichte”, so Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). An einigen Wetterstationen sei 2022 sogar das wärmste Jahre der Messgeschichte. Neue Rekorde zeichnen sich zum Beispiel für Klagenfurt, Kufstein, Lienz und Obergurgl ab sowie für den Patscherkofel und die Villacher Alpe ab.

Temperaturhöchstwert in Leoben

Wie schon in den Vorjahren überwogen auch 2022 die Phasen mit ungewöhnlich hohen Temperaturen und es gab nur wenige deutlich zu kalte Abschnitte, erklären die ZAMG-Experten. Gleich mehrere Monate verliefen extrem warm, dazu gehören Mai, Juni, Juli, August und Oktober. Der absolute Temperaturhöchstwert in der Steiermark wurde am 5. August in Leoben gemessen. An diesem Tag hatte es dort 36,2 Grad. Am kältesten war es mit minus 15,3 Grad am 13. Dezember auf der Stolzalpe.

Kaum Niederschlag

Weiters gab es in Österreich heuer kaum einen Monat oder eine Region, in dem bzw. in der die Niederschlagsmengen das klimatologische Mittel erreichten. In Unterkärnten, der West-, Südost und Oststeiermark und im Burgenland gab es nur im September überdurchschnittliche Niederschlagsverhältnisse. In den restlichen Monaten lagen die Niederschlagsmengen immer unterhalb der klimatologischen Mittelwerte. So lag die Niederschlagsabweichung in der Steiermark bei minus 19 Prozent.

In Bad Radkersburg schien die Sonne am häufigsten

Dafür gestaltete sich das Jahr 2022 im Westen und Süden des Landes aber reich an Sonnenschein! Vor allem in Vorarlberg, im Tiroler Unterland, in Osttirol und in den Kärntner Gebieten entlang und südlich der Drau schien die Sonne, im Verhältnis zum Klimamittel um fünf bis 15 Prozent länger. Die höchste Sonnenscheindauer in Kärnten liegt bei 2.200 Stunden und wurde auf der Bad Radkersburg erzielt.