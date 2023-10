Auf dem rund elf Hektar großen Areal von „hi Harbach” entstehen bis 2030 in mehreren Etappen rund 850 Wohnungen. Bereits fertiggestellt und in Betrieb ist der umweltfreundliche Mobilitätsknoten von hi Harbach. Zum nachhaltigen Mobilitätskonzept zählen neben einer Busanbindung im 15-Minuten-Takt und Ladestationen für E-Cars/E-Bikes auch ein öffentlich zugängliches E-Car-Sharing System, Nextbike und Leihfahrräder. Jeder Haushalt erhält bei der Schlüsselübergabe eine übertragbare Mobilitätskarte, mit der ein Jahr lang das städtische Busnetz und die Sharing–Angebote benutzt werden können.