Heimspiel VSV-Adler verlieren gegen Innsbruck Villach - Am Stefanitag, dem 26. Dezember 2022, mussten sich die VSV-Adler gegen die Innsbrucker Haier geschlagen geben. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (121 Wörter) © VSV / Krammer

Am Montagabend, dem 26. Dezember 2022, empfing der EC iDM Wärmepumpen VSV den HC TIWAG Innsbruck in der Villacher Stadthalle, doch der Führungstreffer ließ lange auf sich warten. Das erste Drittel des Eishockeymatches verging torlos. In der 34. Minute pfefferte schließlich Nico Feldner den Puck ins Tor und erzielte damit das 1:0 für die Tiroler, doch der VSV legte bereits wenige Sekunden später nach. Kevin Moderer konnte für die Villacher ausgleichen.

Dann jagt ein Treffer den Nächsten

Im letzten Drittel sorgten Tyler Coulter, Adam Helewka, Brady Shaw und Martin Ulmer jedoch mit vier aufeinanderfolgenden Toren wieder für die Führung der Haie. Die VSV-Adler konnten dies nicht mehr aufholen. Sie mussten sich 1:5 gegen die Innsbrucker geschlagen geben.