Wetterausblick Nebel lichtet sich am Dienstag: Sonne kommt zum Vorschein Kärnten - In weiten Teilen Kärntens lichtet sich am Dienstag, dem 27. Dezember 2022, der Nebel und die Sonne kommt zum Vorschein. Temperaturen bis zu 8 Grad sind möglich. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) © Thomas Kaiser

Am Dienstag kann es im Oberen Mölltal in den frühen Morgenstunden noch ein paar Schneeflocken geben, meist überwiegt in Kärnten aber trockenes und sehr sonniges Wetter. “Sogar im Klagenfurter Becken und im Unteren Lavanttal stehen die Chancen auf Sonnenschein ab der Mittagszeit recht gut”, so zumindest die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Mit 2 bis 8 Grad ist es mild.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.