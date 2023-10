Anzeige erstattet Ehemann prügelte 39-Jährige kranken­hausreif Klagenfurt - Eine 39-jährige Klagenfurterin erstattete Montagmittag Anzeige bei der Polizei, nachdem sie laut eigenen Angaben von ihrem 52-jährigen Ehemann in deren gemeinsamer Wohnung verletzt worden war. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (117 Wörter) © Bettina Nikolic

“Die Frau gab an, dass der Mann sie an ihren Oberarmen ergriff und im Vorraum der Wohnung gegen die Wand gedrückt hatte, wodurch sie Schmerzen in der linken Schulter erlitt”, erklären die Beamten. Ferner soll der Mann sie an den Haaren gerissen haben, wobei er ihr ein Haarbüschel ausriss. Im Zuge dessen drückte der Mann sie auch zu Boden, sodass die Frau mit dem Kopf aufschlug.

Nicht das erste Mal

Laut Angaben der Klagenfurterin habe ihr Mann sie in den letzten Monaten bereits zweimal verletzt. Sie begab sich nun zur ärztlichen Behandlung in das Klinikum Klagenfurt. Der Mann wurde angezeigt. “Gegen ihn wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen”, erklären die Polizisten.