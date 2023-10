Weihnachtsbenefizkonzert Künstler treten in Klagenfurt für Kinder in Not auf Klagenfurt - Ein Weihnachtsbenefizkonzert lockt am Dienstag, dem 27. Dezember 2022, ins Konzerthaus Klagenfurt. Das Programm ist romantisch, charmant und festlich! von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) © KK

Im Rahmen eines Weihnachtsbenefizkonzertes treten Marie-Anne Izmajlov, Benjamin Izmajlov und Davorin Mori am Dienstag, dem 27. Dezember 2022, im Konzerthaus Klagenfurt auf. Das Programm umfasst Komponisten wie Robert Stolz, Fritz Kreisler, George Gerschwin, Michel Legrand, Astor Piazolla und Ennio Morricone. “Der Erlös wird an Organisationen in Kärnten gespendet, welche Kindern in Not helfen”, verrät Benjamin Izmajlov im Gespräch mit 5 Minuten. Tickets sind noch erhältlich.