Wie schön! Quadrantiden-Sternsch­nuppen regnen bald vom Kärntner Nachthimmel Kärnten - Ein echtes Highlight für Sternschnuppenjäger: In der Nacht vom 3. auf den 4. Januar 2023 erreichen die Quadrantiden ihren Höhepunkt. Dann werden bis zu 110 Meteore pro Stunde zu sehen sein.

Das dürft ihr nicht verpassen! Die Quadrantiden sind nicht nur der erste Meteorstrom im Kalenderjahr, sondern auch gleich einer der stärksten. Zu Spitzenzeiten können dann schon mal bis zu 110 Meteore pro Stunde zu sehen sein.

In der ersten Januarwoche

Ihren Höhepunkt erreichen die Quadrantiden 2023 in der Nacht vom 3. auf den 4. Januar 2023, aber auch in den umliegenden Nächten lohnt sich ein Blick in den Nachthimmel. In diesem Zeitraum reist die Erde durch die Umlaufbahn des Asteroiden 2003 EH, dessen Bruchstücke dann als Sternschnuppen in der Atmosphäre verglühen.

In diese Richtung müsst ihr schauen

Die Quadrantiden sind nach dem Sternbild “Mauerquadrant” benannt, welches sich zwischen den Sternbildern Herkules, Drache und Bärenhüter befindet. Hier liegt der Punkt am Himmel, aus dessen Richtung die Sternschnuppen zu kommen scheinen.